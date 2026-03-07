Diffidare da chi si spaccia per collaboratore di padre Amorth l’avvertimento degli esorcisti
Gli esorcisti avvertono di diffidare da chi si presenta come collaboratore di don Gabriele Amorth, invitando a non credere a chi mostra fotografie o video per dimostrare tale affermazione. L’appello arriva in risposta a persone che dichiarano di aver lavorato con lui o di averlo conosciuto personalmente, anche attraverso immagini o registrazioni pubblicate online. L’obiettivo è chiarire la presenza di eventuali attestazioni false.
"Invitiamo a non fidarsi di chi ancora oggi afferma di essere stato, o di essere stata, stretto collaboratore di don Gabriele Amorth, esibendo o pubblicando anche fotografie scattate con lui o video per attestare falsamente tale ruolo". L'avvertimento arriva dall'Associazione internazionale esorcisti (Aie), nell'imminenza del decennale della morte del fondatore.
Allarme truffe a Pizzoferrato, l'appello dell'amministrazione: "Non fidatevi di chi si spaccia per amico o lontano parente"Diversi casi registrati negli ultimi giorni, con il classico trucco: i malintenzionati si fingono persone autorevoli e fanno leva sugli affetti...
Settanta anni fa usciva ‘L’invasione degli Ultracorpi’, il film che ci ha insegnato a diffidare dei nostri similiRoma, 5 febbraio 2026 – Quando L’Invasione degli Ultracorpi arrivò nelle sale, nel 1956, introdusse un’idea destinata a non esaurirsi mai: l’orrore...
