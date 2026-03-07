L’Italia e l’Europa mantengono l’Ucraina al centro delle proprie strategie, considerando il paese come una priorità. La difesa dell’Ucraina rappresenta una sfida fondamentale per la stabilità continentale, un obiettivo condiviso che coinvolge governi e istituzioni. La questione riguarda direttamente la sicurezza e il futuro della regione, rendendo essenziale un’attenzione costante e coordinata.

L’Ucraina è e deve restare al centro della nostra azione, dell’Italia e dell’Europa. È la minaccia principale e la speranza principale. Non lasciamo che l’ultima crisi, per quanto ingombrante e spettacolare dal punto di vista mediatico, ci faccia perdere di vista l’essenziale. Non dimentichiamo mai l’Ucraina. Lì è il centro della sicurezza del nostro continente. Dall’Ucraina tutto è partito, e come finirà in Ucraina determinerà l’equilibrio globale. Partiamo dal principio. L’idea che un Paese che possiede le armi nucleari possa spadroneggiare contro i vicini è ricominciata il 20 febbraio 2014 con l’annessione russa della Crimea e l’attacco a Donetsk e Lugansk. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Difendere l’Ucraina è la sfida esistenziale dell’Europa

Difendere l’Ucraina è difendere l’EuropaI valori democratici oggi sono difesi da chi con coraggio sceglie di non piegarsi all’oppressione, ha spiegato Olekandra Romantsova alla prima...

Leggi anche: Il dovere dell’Europa di difendere la Groenlandia

Una raccolta di contenuti su Difendere l'Ucraina è la sfida....

Temi più discussi: A che punto è l’Ucraina dopo quattro anni di guerra su vasta scala?; Il futuro del mondo libero | Difendere l’Ucraina è la sfida esistenziale dell’Europa; L’UCRAINA E L’UNIONE EUROPEA: CHI VUOLE VADA, CHI NON VUOLE MANDI; Guerra in Ucraina, Massolo: ecco perché non finirà presto.

Guerra Ucraina Russia Trump: Zelensky faccia accordo, Putin è prontoIl presidente ucraino, Volodymyr Zelensky deve darsi da fare e raggiungere un accordo, perché il presidente russo Vladimir Putin è pronto a raggiungere un accordo. Lo ha dichiarato il presidente a ... tg24.sky.it

Le speranze di Putin e l’incognita TrumpIl presidente americano non è riuscito a imporre un accordo perché ha sottovalutato la resilienza dell’Ucraina, l’unità dell’Europa e le intenzioni di Mosca, che guarda concretamente a uno scenario in ... corriere.it

La fregata missilistica Federico Martinengo è partita verso Cipro per difendere l'isola nel contesto del nuovo conflitto nel Golfo - facebook.com facebook

Chi continua a opporsi alla riforma sceglie di difendere uno status quo che consente persino a un magistrato condannato di essere confermato in un incarico di rilievo europeo. Ecco il paradosso: se sbaglia un cittadino paga. Se sbaglia un professionista paga x.com