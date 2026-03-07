Di Carlo si gode il blitz | Non la partita perfetta ma un segnale di carattere

Di Carlo commenta con soddisfazione la vittoria ottenuta, definendola un segnale di carattere nonostante non sia stata la partita perfetta. La squadra ha saputo resistere e conquistare i tre punti, mostrando determinazione e compattezza. La vittoria, arrivata al termine di una sfida equilibrata, rappresenta un risultato importante per il morale e la classifica del team.

Una vittoria che profuma d'impresa, strappata al cronometro e alle statistiche. Coach Gennaro Di Carlo non nasconde la soddisfazione per il blitz di Avellino sul parquet dell'Urania Milano, ma la sua analisi in sala stampa è un misto di pragmatismo e adrenalina. "Siamo venuti qui per una partita difensiva importante, ma tutto è stato tranne che quello", esordisce con estrema onestà. Il tecnico punta il dito sulla difficoltà di arginare il basket fluido dei milanesi, capaci di colpire con Amato e Potts laddove la difesa irpina è arrivata spesso in ritardo. Eppure, se la tattica ha vacillato, il carattere ha risposto presente. Il dato chiave? I rimbalzi.