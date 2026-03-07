Di Carlo si gode il blitz | Non la partita perfetta ma un segnale di carattere

Da anteprima24.it 7 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Di Carlo commenta con soddisfazione la vittoria ottenuta, definendola un segnale di carattere nonostante non sia stata la partita perfetta. La squadra ha saputo resistere e conquistare i tre punti, mostrando determinazione e compattezza. La vittoria, arrivata al termine di una sfida equilibrata, rappresenta un risultato importante per il morale e la classifica del team.

Una vittoria che profuma d’impresa, strappata al cronometro e alle statistiche. Coach Gennaro Di Carlo non nasconde la soddisfazione per il blitz di Avellino sul parquet dell’Urania Milano, ma la sua analisi in sala stampa è un misto di pragmatismo e adrenalina. “Siamo venuti qui per una partita difensiva importante, ma tutto è stato tranne che quello”, esordisce con estrema onestà. Il tecnico punta il dito sulla difficoltà di arginare il basket fluido dei milanesi, capaci di colpire con Amato e Potts laddove la difesa irpina è arrivata spesso in ritardo. Eppure, se la tattica ha vacillato, il carattere ha risposto presente. Il dato chiave? I rimbalzi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

di carlo si gode il blitz non la partita perfetta ma un segnale di carattere
© Anteprima24.it - Di Carlo si gode il blitz: “Non la partita perfetta, ma un segnale di carattere”

Leggi anche: Calabro si gode il blitz: “Vittoria di cuore e strategia“

Leggi anche: Ravezzani applaude la Juve: «Non gioca la sua miglior partita ma dimostra carattere». Poi boccia quel bianconero

Tutti gli aggiornamenti su Di Carlo si gode il blitz Non la....

Discussioni sull' argomento Gubbio-Carpi 2-1. Di Carlo: Varone fa la differenza…; Comunicazione Italiana; Il Gubbio mette punti in cascina: Dobbiamo giocare sempre così; Sanremo 2026, Conti e gli ascolti in calo: il sorriso e la risposta.

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.