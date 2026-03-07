Derby Ordine | Cosa può inventarsi Allegri per provare a mettere in crisi l’Inter L’esempio Bodo

In vista del derby tra Milan e Inter, Franco Ordine si è chiesto cosa potrebbe inventarsi Allegri per mettere in difficoltà l’avversario. Ha fatto riferimento all’approccio del Bodo Glimt, ipotizzando se i rossoneri possano adottare strategie simili. La domanda riguarda le possibili mosse di Allegri e le alternative tattiche che potrebbero essere messe in campo.

"Cosa può inventarsi Allegri per provare a mettere in crisi l'Inter di Chivu?". Questa la domanda che si pone il giornalista Franco Ordine in vista del Derby tra Milan e Inter in programma domani sera. Ordine, nella sua analisi per 'Il Corriere dello Sport', prende in considerazione le due sconfitte dei nerazzurri in Champions League contro il Bodo Glimt con i norvegesi che hanno giocato con un 4-4-2: "Due linee molto strette così da coprire tutti gli spazi vitali, specie sui fianchi dove - a sinistra con Dimarco - l'Inter sviluppa il 70% del suo potenziale offensivo". Il Milan può permetterselo? Secondo Ordine no.