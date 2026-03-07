Derby il Milan può fare come il Bodo contro l’Inter? L’analisi di Franco Ordine
In vista del derby tra Milan e Inter, il giornalista Franco Ordine si interroga sulla possibilità che i rossoneri adottino lo stesso approccio utilizzato dal Bodo Glimt contro l’Inter. La domanda riguarda il modo in cui il Milan potrebbe affrontare la partita, senza considerare motivazioni o cause, ma esclusivamente il comportamento in campo e le strategie adottate.
"Cosa può inventarsi Allegri per provare a mettere in crisi l’Inter di Chivu?". Questa la domanda che si pone il giornalista Franco Ordine in vista del Derby tra Milan e Inter in programma domani sera. Ordine, nella sua analisi per 'Il Corriere dello Sport', prende in considerazione le due sconfitte dei nerazzurri in Champions League contro il Bodo Glimt con i norvegesi che hanno giocato con un 4-4-2: "Due linee molto strette così da coprire tutti gli spazi vitali, specie sui fianchi dove - a sinistra con Dimarco - l’Inter sviluppa il 70% del suo potenziale offensivo". Il Milan può permetterselo? Secondo Ordine no. Ecco i motivi.... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
