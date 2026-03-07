Déjà-vu la commedia che trasforma la memoria in un vortice di risate e umanità | INTERVISTA ESCLUSIVA

Déjà-vu è una commedia scritta da Valentina Naselli e interpretata da Brunella Platania e Mauro Santopietro. Lo spettacolo combina umorismo e riflessione sulla memoria, portando il pubblico in un viaggio tra ricordi e risate. L’opera, in scena recentemente, mette in scena situazioni che coinvolgono gli attori e il pubblico in un gioco di percezioni e ricordi condivisi.

La pièce, firmata da Valentina Naselli e interpretata da Brunella Platania e Mauro Santopietro, porta a teatro una storia ironica e umana sulla memoria, la verità e il potere liberatorio della risata Tra smarrimenti della memoria, improvvise fughe nella fantasia e dialoghi irresistibilmente surreali, Déjà-vu porta sul palco una storia capace di far ridere e, allo stesso tempo, di toccare corde profonde. Al centro della narrazione c'è l'incontro, o forse lo scontro, tra il Dottor Carlo Sia, psicoterapeuta alle prese con una paziente fuori dagli schemi: Alice Pagani, una donna travolta dalla sindrome di Korsakoff che confonde la verità dei fatti con le infinite possibilità della propria immaginazione.