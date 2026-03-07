Nel minuto 78 di una partita tra Napoli e Torino giocata a inizio marzo, il punteggio segnava 2-0 e la gara sembrava avviata verso una conclusione senza sorprese. In quel frangente, il giocatore del Torino ha tentato di superare il difensore avversario, ma De Bruyne ha intercettato il pallone con un recupero decisivo al minuto 89, dimostrando attenzione e prontezza nel momento più delicato.

Era entrato da poco dopo essere stato fuori quasi cinque mesi. Non ci ha pensato un attimo e si è speso in un recupero difensivo. Non si è De Bruyne per caso Ni Napoli 06032026 - campionato di calcio serie A Napoli-Torino foto Nicola IanualeImage Sport nella foto: Kevin De Bruyne Minuto 78 di un anonimo Napoli-Torino di inizio marzo. Si è sul 2-0, la partita sembra scivolare via tranquilla (le nostre coronarie non sanno ancora cosa le aspetterà di lì a poco), quando d’improvviso il Maradona viene scosso da un fremito collettivo e parte un “ooo” di attesa che percuote il cielo marzolino con tutta la speranza, la gioia e la semplice felicità di vedere finalmente quel capello biondo calpestare di nuovo l’erba che, quasi cinque mesi prima, era stata ammutolita dalle lacrime di un campione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Bruyne e quel recupero su Casadei al minuto 89: il fuoriclasse sa quando è l’ora di sacrificarsi

Napoli, la verità su recupero e futuro: parla direttamente De Bruyne!Kevin De Bruyne ha parlato in Belgio a margine della settantaduesima cerimonia della ‘Scarpa d’Oro a Middelkerke’, dove è stato premiato con...

Il recupero procede bene, De Bruyne sempre più vicino al rientroCome riporta La Gazzetta dello Sport, Kevin De Bruyne continua il suo lungo percorso di recupero.

Altri aggiornamenti su De Bruyne e quel recupero su Casadei al....

Temi più discussi: Napoli, De Bruyne rientra in gruppo e vede già il Torino; De Bruyne accelera, rientro sempre più vicino! Conte verso la fine dell’emergenza; Come giocherà il Napoli coi rientri dall'infortunio di Anguissa, De Bruyne e McTominay: Conte pensa al cambio modulo con ritorno all'antica; De Bruyne è fisicamente pronto per giocare. Lui conosce perfettamente il suo corpo.

Napoli, De Bruyne rientra in gruppo e vede già il TorinoC’è una data, 6 marzo, e c’è un sogno: 20 marzo. La data è quella di Napoli-Torino per il ritorno in campo, il sogno è la gara con il Cagliari per ... ilmattino.it

Napoli, De Bruyne spinge: vuole la convocazione col Torino! Le ultimeSecondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, De Bruyne starebbe scalpitando nella speranza di convincere Antonio Conte a riportarlo tra i convocati già per la sfida di venerdì contro il Torino ... fantacalcio.it

AreaNapoli.it. Giulio Cercato · Happy Days. Il fratello di Alisson Santos ha chiesto una foto ricordo a Kevin De Bruyne al termine di Napoli-Torino - facebook.com facebook

Il rientro in campo di Kevin De Bruyne, accolto così dal Maradona #NapoliTorino x.com