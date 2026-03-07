David Rivelazioni Italiane – Italian Rising Stars | premiati ieri i vincitori

Ieri si sono svolti i riconoscimenti della terza edizione dei David Rivelazioni Italiane – Italian Rising Stars, con la premiazione dei giovani talenti italiani. Tra i premiati ci sono Giulia e altri vincitori che si sono distinti nelle rispettive categorie. La cerimonia si è tenuta in una location dedicata e ha visto la partecipazione di diversi relatori e ospiti.

Il riconoscimento cinematografico è volto alla valorizzazione di sei giovani attori, under 28, selezionati per diventare i nuovi ambasciatori – in ambito nazionale e internazionale – del cinema italiano. Il premio è organizzato da Fondazione Sistema Toscana con l'Accademia del Cinema Italiano Premi David di Donatello, sotto l'egida del Ministero della Cultura e con il sostegno di Regione Toscana, Comune di Firenze, Fondazione CR Firenze e Camera di Commercio di Firenze. «Sono orgoglioso che proprio qui in Toscana questi giovani talenti del cinema nazionale ricevano, magari per la prima volta, un riconoscimento del loro valore artistico e del loro lavoro», ha detto il presidente della Regione Eugenio Giani. Giulia Maenza, Vincenzo Crea, Ludovica Nasti, Emanuele Maria Di Stefano, Alma Noce e Gianmarco Franchini sono i vincitori del premio David Rivelazioni Italiane – Italian Rising Stars. I vincitori della terza edizione dei "David Rivelazioni Italiane – Italian Rising Stars" sono Giulia Maenza, Vincenzo Crea, Ludovica Nasti, Emanuele Maria Di Stefano, Alma Noce, Gianmarco Franchini: nelle loro mani sono stati consegnati gli speciali "Davidini".