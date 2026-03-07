Davanti al Tribunale | Mi do fuoco E accende la fiamma

Un uomo di 46 anni si è cosparso di benzina e ha minacciato di darsi fuoco davanti al Tribunale ieri mattina. Le forze dell’ordine sono intervenute immediatamente per fermarlo e gestire la situazione. La vicenda si inserisce in un contesto di complicate questioni familiari che hanno portato il 46enne a compiere questo gesto. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio.

Un gesto disperato. Dietro, una complicata vicenda familiare. Ieri mattina davanti al Tribunale le forze dell’ordine sono intervenute per un italiano di 46 anni che, dopo essersi cosparso di benzina, ha minacciato di darsi fuoco con gli accendini. Sono da poco passate le 9,30. In Tribunale l’attività si svolge regolarmente, le udienze in calendario sono in corso nelle varie aule. Fuori però sta per accadere qualcosa. Un uomo ha appena svoltato l’angolo tra via Sant’Alessandro e via Borfuro. Cammina a passo deciso e si riprende con il telefonino. Sta registrando un video, quello che poi verrà pubblicato sui social. Ha lo sguardo assente, parla di una situazione difficile legata alle figlie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Bergamo, uomo prova a darsi fuoco davanti al TribunaleVerso le 10 di questa mattina un uomo ha tentato di darsi fuoco in via Borfuro, davanti al Tribunale di Bergamo.

