Danneggiata la colonnina Enel Way di piazza Manganelli | cavi recisi da ignoti

Una colonnina di ricarica per veicoli elettrici della rete Enel Way in piazza Manganelli è stata danneggiata da ignoti, che hanno reciso i cavi di alimentazione. La colonnina ora è fuori servizio e non è possibile utilizzare il servizio di ricarica nella zona. Sul luogo sono intervenuti gli operatori per verificare i danni e riparare le infrastrutture.

Una colonnina di ricarica per veicoli elettrici della rete Enel Way, installata in piazza Manganelli, si trova fuori servizio a causa del taglio dei cavi di alimentazione. Il danneggiamento, presumibilmente riconducibile a un furto di rame, ha reso inutilizzabili i connettori rapidi in corrente.