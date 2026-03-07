Dall’Iran arrivano notizie di un diario di guerra e di tensioni crescenti che aumentano il rischio di un’escalation incontrollata. La situazione si accompagna a un aumento della retorica militare, con un atteggiamento che ricorda quello di alcune figure politiche statunitensi. La Casa Bianca manifesta preoccupazione per possibili shock economici e per una crisi di tipo Carter, senza però entrare nel dettaglio delle cause.

Dietro l’accentuazione bellica dell’atteggiamento stile Sturm und Trump, tipico del tycoon, si agitano i timori della Casa Bianca per le incognite di shock economico globale e anche per quella che viene definita la sindrome di Carter. All’inizio della seconda settimana di guerra, la perentoria richiesta di resa incondizionata avanzata da Trump agli ayatollah e la sprezzante risposta del presidente iraniano Masud Pezeshkian: “Mai! i nemici devono portare con sé nella tomba il desiderio di resa del popolo iraniano”, hanno determinato una tale accentuazione esponenziale dei bombardamenti su Teheran da far temere che la capitale possa essere trasformata come Gaza in un deserto di macerie. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Dall’Iran un diario di guerra e d’incognite d’escalation incontrollate

