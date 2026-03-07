Dalle passerelle di Parigi Autunno-Inverno 2026 2027 arriva un messaggio chiaro | l' occhiale da sole e da vista diventa una componente scultorea capace di dialogare con silhouette audaci e tessuti preziosi
Alle passerelle di Parigi per l’Autunno-Inverno 20262027 sono stati presentati occhiali da sole e da vista con design scultorei, in grado di dialogare con silhouette audaci e tessuti pregiati. La collezione ha mostrato come questi accessori siano diventati elementi strutturali del look, superando la funzione meramente pratica e assumendo un ruolo di rilievo nell’abbigliamento serale.
L e passerelle di Parigi per l’Autunno-Inverno 20262027 sanciscono definitivamente il superamento del confine tra accessorio funzionale e manifesto stilistico, elevando l’occhiale da sole e da vista a componente strutturale del look da sera. E’ il ritorno di un’eleganza che non teme il rigore, trasformando l’eyewear nel fulcro di un’architettura stilistica complessa. Il “My Little Pony” di Stella McCartney conquista la Parigi Fashion Week X Non più semplice dettaglio di completamento, ma elemento strutturale. Capace di dialogare con silhouette audaci e tessuti preziosi, o di elevare outfit neutrali e rigorosi. La prossima stagione fredda, secondo i défilé della capitale francese, celebra un equilibrio perfetto tra citazioni d’epoca e proiezioni futuristiche. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Leggi anche: Le passerelle di New York per l'Autunno/Inverno 2026/27 hanno appena incoronato l'alleato definitivo per la prossima stagione: l'occhiale da vista e da sole, nelle nuove interpretazioni del futuro
Dalle sfilate Autunno Inverno 2025-26 arriva una tendenza che definisce un chiaro ritorno allo stile bon ton Anni 60La vera audacia non sta nel mandare in frantumi le regole, ma nell’abbracciarle con tale ostinazione da svelarne le crepe più nascoste.
