Dalle passerelle di Parigi Autunno-Inverno 2026 2027 arriva un messaggio chiaro | l' occhiale da sole e da vista diventa una componente scultorea capace di dialogare con silhouette audaci e tessuti preziosi

Alle passerelle di Parigi per l’Autunno-Inverno 20262027 sono stati presentati occhiali da sole e da vista con design scultorei, in grado di dialogare con silhouette audaci e tessuti pregiati. La collezione ha mostrato come questi accessori siano diventati elementi strutturali del look, superando la funzione meramente pratica e assumendo un ruolo di rilievo nell’abbigliamento serale.