Dalle origini all' Intelligenza Artificiale | come cambiano i disturbi alimentari Il 14 marzo il convegno all' Ospedale di Piacenza

Il 14 marzo all’Ospedale di Piacenza si tiene un convegno dedicato ai disturbi alimentari, in occasione della Giornata del fiocchetto lilla. L’evento è promosso dall’Azienda Usl di Piacenza in collaborazione con l’associazione Puntoeacapo Odv e si svolge a partire dalle 8. Durante la giornata si parlerà di come i disturbi alimentari siano cambiati nel tempo, dall’origine fino all’uso dell’Intelligenza Artificiale.