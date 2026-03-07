Dalle origini all' Intelligenza Artificiale | come cambiano i disturbi alimentari Il 14 marzo il convegno all' Ospedale di Piacenza
Il 14 marzo all’Ospedale di Piacenza si tiene un convegno dedicato ai disturbi alimentari, in occasione della Giornata del fiocchetto lilla. L’evento è promosso dall’Azienda Usl di Piacenza in collaborazione con l’associazione Puntoeacapo Odv e si svolge a partire dalle 8. Durante la giornata si parlerà di come i disturbi alimentari siano cambiati nel tempo, dall’origine fino all’uso dell’Intelligenza Artificiale.
In occasione della Giornata del fiocchetto lilla, dedicata alla sensibilizzazione sui disturbi alimentari, l’Azienda Usl di Piacenza, in collaborazione con l’associazione Puntoeacapo Odv, organizza sabato 14 marzo, dalle 8.30 alle 13, un incontro formativo dal titolo “Disturbi della nutrizione e dell’alimentazione: dalle origini a oggi”. L’evento si terrà nella Sala Colonne dell’ospedale di Piacenza e sarà un’occasione per ripercorrere l’evoluzione dei criteri diagnostici e dei modelli di cura, fino alle prospettive più recenti legate alle nuove tecnologie e all’intelligenza artificiale.La mattinata si aprirà alle 8.30 con la registrazione dei partecipanti, seguita alle 9 dai saluti istituzionali. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
