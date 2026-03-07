Dalle carni rosse agli ultraprocessati | le quattro regole dell'oncologo per ridurre il rischio di tumore

Un oncologo ha condiviso quattro regole alimentari per ridurre il rischio di tumore, basandosi su studi scientifici. La sua esperienza personale include modifiche nella dieta, in particolare limitando il consumo di carni rosse e ultraprocessati. La discussione si concentra su come alcune scelte alimentari possano influire sulla prevenzione dei tumori senza entrare in dettagli motivazionali.

Alcune abitudini alimentari possono ridurre il rischio di diversi tumori. Mikkael A. Sekeres, ematologo e professore di Medicinal, spiega quali sono le modifiche che ha apportato nella sua dieta in base ai risultati finora emersi dagli studi scientifici sul rapporto tra alimentazione e tumori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Oms classifica il prosciutto cotto come "cancerogeno", meglio consumarne poco per ridurre il rischio di tumore

Prevenzione oncologica: trenta fattori di rischio da eliminare per ridurre del 40% i casi di tumoreQuasi quattro tumori su dieci potrebbero essere evitati se le persone adottassero stili di vita più salutari e si intervenisse con maggiore decisione...

Una selezione di notizie su carni rosse.

Argomenti discussi: La Piramide rovesciata Usa premia la dieta mediterranea.

Dalle carni rosse agli ultraprocessati: le quattro regole dell’oncologo per ridurre il rischio di tumoreCerto questo non significa che chi mangia questi alimenti svilupperà sicuramente il cancro al colon-retto, ma che c'è una correlazione tra i due: Gli esperti hanno stabilito che il 18-21% dei tumori ... fanpage.it

Sindrome alfa-gal, l'allergia alle carni rosse causata dalle punture di zecca è in aumento: come si riconosceÈ possibile diventare allergici alle carni rosse dopo un morso di zecca? La risposta è sì. La sindrome alfa-gal (Ags, alpha-gal syndrome) è determinata dalla produzione di IgE (immunoglobuline E) ... corriere.it