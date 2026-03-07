Dall’ansia dei mercati all’azione pubblica Scandizzo spiega il principio delle cattive notizie

Dall’ansia dei mercati all’azione pubblica, il professore Spandizzo illustra il principio delle cattive notizie, un concetto chiave della teoria delle opzioni reali. Questa teoria analizza come le imprese e i governi reagiscono alle notizie negative, considerando le decisioni strategiche in presenza di incertezza. La spiegazione si concentra sui meccanismi attraverso cui le cattive notizie influenzano le scelte di investimento e di intervento pubblico.

Le cattive notizie hanno il peso determinante nello spingere a decisioni che riducono l’attività economica delle imprese. Le decisioni che ne derivano possono includere disinvestimenti, sospensioni, ritardi, cancellazioni di progetti, accumulo di liquidità, ricerca di beni rifugio e, nei casi più estremi, contagio finanziario. Eppure sono un’opportunità: se le politiche pubbliche sono credibili e tempestive, possono contribuire a ridurre l’incertezza e a interrompere il circuito perverso tra aspettative negative e contrazione economica. L’analisi di Pasquale Lucio Scandizzo Il principio delle cattive notizie fa parte della teoria delle... 🔗 Leggi su Formiche.net

