Dalla Regione prospettive per l’ex ospedale Calai

Dalla Regione arrivano novità per l’ex ospedale Calai di Gualdo Tadino, con piani concreti di riqualificazione. Verranno realizzati una casa della comunità, un ospedale di comunità, servizi socio-sanitari territoriali e posti residenziali hospice. Le indicazioni riguardano interventi mirati a sviluppare servizi sanitari e sociali nell’edificio dismesso. La Regione ha definito le linee guida per il nuovo utilizzo della struttura.

GUALDO TADINO – Una casa della comunità, un ospedale di comunità, servizi socio-sanitari territoriali e posti residenziali hospice verranno realizzati nell’ex ospedale Calai. E’ questa la prospettiva per il grande immobile che sino al 2008, quando tutto fu trasferito al nuovo comprensoriale di Branca, era uno dei fiori all’occhiello della sanità umbra, con servizi eccellenti, come la chirurgia, la pediatria e la cardiologia. Allora fu promesso ufficialmente che nella struttura sarebbero stati attivati altri e nuovi servizi socio-sanitari; e ci furono ripetuti e "solenni" protocolli d’intesa tra Comune, Regione ed Usl. Ora si aprono nuove prospettive. 🔗 Leggi su Lanazione.it

