Dal ministero 1,2 milioni di euro alle università abruzzesi per assumere 43 ricercatori

Il ministero dell’Università e della Ricerca ha stanziato 1,2 milioni di euro alle università abruzzesi, che potranno così assumere fino a 43 ricercatori. La somma sarà distribuita tra le diverse istituzioni dell’Abruzzo, con l’obiettivo di sostenere nuove assunzioni e ampliamenti del personale accademico. L’annuncio è stato comunicato ufficialmente dal ministero, senza ulteriori dettagli sui criteri di assegnazione.

L'università degli studi di Chieti-Pescara "Gabriele D'Annunzio" otterrà uno stanziamento di oltre 472mila euro per 16 ricercatori, di cui 3 del Pnrr Le università dell'Abruzzo potranno assumere fino a 43 ricercatori grazie a un finanziamento di 1 milione e 200mila euro da parte del ministero dell'Università e della Ricerca. Il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato il decreto di attuazione del piano straordinario di reclutamento e valorizzazione del personale della ricerca previsto dalla legge di bilancio 2026. Il piano punta a rendere strutturali le competenze sviluppate nell'ambito dei progetti finanziati dal piano nazionale di ripresa e resilienza.