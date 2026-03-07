Dal fascismo alla democrazia | un evento per presentare il volume di Stefano Sodi

Pisa, 6 marzo 2026 – Si terrà martedì 10 marzo, alle 17, la presentazione ufficiale del volume "Dal fascismo alla democrazia. Cattolici e politica a Pisa dal disincanto agli esordi della Democrazia Cristiana (1939-1947)", opera dello storico Stefano Sodi. L’incontro ospitato nella suggestiva Sala delle Lauree dell’Arcivescovado, in piazza Arcivescovado, si propone come un momento di riflessione profonda su uno dei periodi più complessi e trasformativi della storia locale e nazionale. IL CONTESTO DELL'OPERA. A partire almeno dal 1939, con l’esplicito consenso e il pieno accordo dell’arcivescovo Gabriele Vettori, anche nella Chiesa pisana... 🔗 Leggi su Lanazione.it

