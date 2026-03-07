Dal ddl Bongiorno sulla violenza sessuale alla guerra | l’8 marzo 60 piazze per le donne

Il 8 e 9 marzo si terranno manifestazioni in 60 piazze italiane, organizzate da “Non una di meno”, per celebrare la Giornata internazionale della donna. L’evento è stato annunciato come un “weekend lungo di lotta e sciopero” e comprende cortei e mobilitazioni in diverse città del paese. La mobilitazione si concentra su temi legati alla violenza sessuale e ai diritti femminili.

Un «weekend lungo di lotta e sciopero». È con queste parole che “Non una di meno” ha annunciato i cortei e le mobilitazioni per l’8 marzo e 9 marzo. Le proteste sono previste in 60 città d’Italia e i temi sono diversi. Lo slogan: «Le nostre vite valgono». Ai temi tradizionali quest’anno si affianca la nuova protesta contro «il ddL Bongiorno di modifica della attuale legge sulla violenza sessuale» le cui conseguenze sarebbero, secondo Non una di meno, «molto gravi nei contesti familiari e coniugali, per le giovani e giovanissime che con le loro denunce fanno registrare un aumento vertiginoso dei casi (dati Istat 2025), nei contesti lavorativi e in condizioni di ricattabilità, nei tribunali dove chi denuncia è già esposta a vittimizzazione secondaria». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

