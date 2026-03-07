?Da La dolce vita a The young pope quali sono i capolavori girati nella Tuscia

Viterbo e la sua provincia sono da anni location preferite per le riprese di film e serie televisive di grande rilievo, con numerose produzioni che scelgono queste aree come sfondo per le loro storie. Tra i titoli più noti si trovano produzioni italiane e internazionali che hanno deciso di sfruttare il patrimonio architettonico e paesaggistico della zona. La regione si conferma così come un punto di riferimento nel panorama cinematografico.

Viterbo e la sua provincia sono da decenni un set cinematografico naturale che non smette di attirare le produzioni più importanti del mondo. Dalle piazze medievali del capoluogo ai borghi sospesi nel tempo, questa terra ha ospitato i più grandi maestri della macchina da presa. Non solo estetica, ma una versatilità che permette alla Tuscia di trasformarsi in qualsiasi epoca o città, portando il nome del territorio nelle sale cinematografiche di ogni continente.?Il legame tra Federico Fellini e queste zone è viscerale e nasce ben prima della fama internazionale. Per girare molte scene de "I Vitelloni", il maestro scelse la stazione di Porta Fiorentina a Viterbo, trasformandola nel simbolo delle partenze e dei sogni di provincia. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

