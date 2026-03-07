Da Empoli a New York Damiano Tognetti in tournée negli Stati Uniti con la Connecticut Virtuosi Chamber Orchestra

Da Empoli a New York, Damiano Tognetti sta portando la sua musica negli Stati Uniti con la Connecticut Virtuosi Chamber Orchestra. Dopo aver suonato alla Carnegie Hall nel febbraio 2025, il musicista continua il tour, esibendosi in diverse città americane. La tournée include concerti in teatri e sale da concerto, coinvolgendo pubblico e appassionati di musica classica in vari stati.

Empoli, 7 marzo 2026 – Dopo l’esperienza alla prestigiosa Carnegie Hall nel febbraio 2025, il violinista e direttore d’orchestra empolese Damiano Tognetti torna negli Stati Uniti per una nuova tournée con la Connecticut Virtuosi Chamber Orchestra, la prima orchestra da camera professionale dello Stato del Connecticut. Il tour negli Stati Uniti Tognetti, primo violino dell’Orchestra da Camera Fiorentina, è stato invitato dall’ensemble americano come violino solista e concertatore per il progetto musicale "Splendor of Italian Baroque", un programma dedicato alla grande tradizione barocca italiana con musiche di Antonio Vivaldi e Giuseppe Tartini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

