Da Dubai a Doha voli più cari del 30% con la guerra Singapore-Milano da 254 a 1.876 euro in un giorno

Da Dubai a Doha, i prezzi dei voli sono aumentati oltre il 30% a causa della guerra tra Stati Uniti e Iran. In un solo giorno, il costo del volo Singapore-Milano è salito da 254 a 1.876 euro. La chiusura dello spazio aereo mediorientale e dello Stretto di Hormuz ha provocato questa impennata dei prezzi dei biglietti aerei.

Il conflitto tra Stati Uniti e Iran, con la chiusura dello spazio aereo mediorientale e dello Stretto di Hormuz, ha innescato un’impennata senza precedenti dei prezzi dei biglietti aerei sulle rotte tra Europa e Asia, con rincari immediati fino a oltre il 900% su alcune tratte e un rischio concreto di aumenti strutturali fino al 20 30% anche per il medio periodo, inclusi i collegamenti da e per l’Italia. LA PARALISI La guerra in Iran ha di fatto paralizzato per giorni i grandi hub del Golfo – Dubai, Doha, Abu Dhabi – trasformando quello che era il principale “ponte” tra Europa e Asia in un collo di bottiglia. La chiusura dello spazio aereo... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

