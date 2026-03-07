Da Cunha segna Butez para | il Como aggancia la Roma Si scalda la pista Champions

Il Como conquista una vittoria importante a Cagliari, battendo i padroni di casa con un punteggio di 2-1. Da Cunha segna il gol decisivo, mentre Butez effettua alcune parate fondamentali. Con questo risultato, il Como raggiunge temporaneamente la Roma in classifica, quest’ultima attesa alla prossima partita contro i lombardi. La partita si svolge al Sinigaglia e coinvolge due delle squadre più vicine alla zona Champions.

Cagliari, 7 marzo 2026 – Importantissima vittoria del Como a Cagliari. Un 1-2 che permette ai lariani di raggiungere momentaneamente in classifica la Roma, prossima avversaria al Sinigaglia e rivale nella corsa Champions. La vittoria è arrivata per merito di un eurogol del capitano Da Cunha, che ha bissato la rete di Baturina, segnata nel primo tempo. La partita, giocata sotto ritmo nel primo tempo, è esplosa nella ripresa, dopo il pareggio di Sebastiano Esposito e il forcing dei cagliaritani. Sorpresa al fischio d’inizio: Diao, annunciato nella formazione titolare, invece va in tribuna per un problema muscolare dell'ultimo minuto. Al suo posto parte Rodriguez. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

