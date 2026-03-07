Da Cunha e Butez trascinano il Como | agganciata la Roma si scalda la pista Champions

Il Como ottiene una vittoria importante a Cagliari con un punteggio di 1-2, grazie ai gol di Da Cunha e Butez. La squadra lombarda raggiunge temporaneamente in classifica la Roma, che affronterà prossimamente al Sinigaglia. La partita rappresenta un passaggio chiave nella corsa alle posizioni di vertice. La vittoria permette ai lombardi di mantenere alta la possibilità di qualificarsi alla Champions League.

Cagliari, 7 marzo 2026 – Importantissima vittoria del Como a Cagliari. Un 1-2 che permette ai lariani di raggiungere momentaneamente in classifica la Roma, prossima avversaria al Sinigaglia e rivale nella corsa Champions. La vittoria è arrivata per merito di un eurogol del capitano Da Cunha, che ha bissato la rete di Baturina, segnata nel primo tempo. La partita, giocata sotto ritmo nel primo tempo, è esplosa nella ripresa, dopo il pareggio di Sebastiano Esposito e il forcing dei cagliaritani. Sorpresa al fischio d’inizio: Diao, annunciato nella formazione titolare, invece va in tribuna per un problema muscolare dell'ultimo minuto. Al suo posto parte Rodriguez. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Cagliari, 7 marzo 2026 – Blitz del Como che sbanca l'Unipol Domus battendo 2-1 il Cagliari e aggancia momentaneamente la Roma al quarto posto a quota...

Risultato: Cagliari-Como 1-2 Marcatori: 14' pt Baturina, 11' st Esposito, 31' st Da Cunha Cagliari: Caprile 6; Ze Pedro 6 (28' st Zappa 6), Dossena...

Cagliari-Como, le pagelle di CM: Da Cunha che gemma! Butez miracoloso, Esposito non bastaIl Como vince e aggancia la Roma al quarto posto grazie a un gran goal di Da Cunha e alla parata nel finale di Butez. Nel Cagliari bene Esposito, che torna alla rete dopo 3 mesi, ma non basta. I voti ... calciomercato.com

Da Cunha and Butez lead Como: Roma are now level, and the Champions League hopes are heating up.The Larians, with their third consecutive victory, now believe it: the home match against the Giallorossi next Sunday will be decisive. sport.quotidiano.net

MA CHE GOL HA FATTO LUCASA DA CUNHA Rete pazzesca del Capitano del Como, che firma il gol del 2-1 sul campo del Cagliari con una conclusione da fuori area senza senso Prima il controllo, poi un piccolo tocco e infine il bolide di controbalzo s - facebook.com facebook

Lucas Da Cunha is the Panini Player Of The Match! #CagliariComo x.com