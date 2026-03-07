DA BAUDO A DE MARTINO | È LA FINE DELLA VERA TV NAZIONALPOPOLARE?

Durante la serata finale del Festival, si è assistito al cambio di conduzione tra Carlo Conti e Stefano De Martino. La trasmissione ha visto coinvolti diversi volti noti della televisione italiana, segnando un momento di passaggio tra le vecchie e nuove generazioni di conduttori. La scena ha suscitato discussioni sui cambiamenti nel panorama televisivo nazionale.

Una nuova schiera di conduttori forse agli occhi dei più ancora inesistente, ma di cui la veloce ascesa di Stefano De Martino a caposaldo del servizio pubblico radiotelevisivo ha cominciato a far parlare. L’arrivo sulle reti Rai ha costituito oggettivamente una sorta di “ossimoro” con l’immaginario a cui apparteneva precedentemente il giovane ballerino, ossia quello del gossip e della TV commerciale, colorata e spesso vituperata, in quanto ritenuta eccessivamente disimpegnata. Tale “ossimoro” ha rappresentato le fondamenta della titubanza di molti a vedere De Martino entrare in Rai dalla porta principale della conduzione di un prime time, meta agognata e talvolta mai raggiunta da molti noti presentatori. 🔗 Leggi su Bubinoblog

Sanremo, Conti: "Ho fatto da tramite tra Baudo e Stefano De Martino"Si è conclusa ieri sera la 76ª edizione del Festival di Sanremo, che ha visto trionfare il cantante Sal Da Vinci con il brano Per sempre sì.

Ecco la vera causa della morte del padre di Stefano De Martino: nessuna malattia, svelata la veritàIl dolore per la perdita di un genitore non conosce tempi né scorciatoie, e Stefano De Martino sta affrontando uno dei momenti più difficili della...

Stefano De Martino sarà il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2027. L'annuncio, sul palco dell'Ariston, è stato fatto da Carlo Conti. L'inedito passaggio di testimone durante la serata finale. È un onore vero, un gesto di generosità non sconta.

Sal Da Vinci: Baudo non mi ha mai preso a Sanremo, ma l'anno scorso mi telefonò. De Martino? Siamo amiciIn primis uno che vede coinvolto Pippo Baudo, il celebre e compianto conduttore (ha presentato il Festival per ben 13 volte). Nel 2009 partecipai a Sanremo, arrivando terzo. Ma fu rocambolesco - dice ... today.it

Sal Da Vinci dopo la vittoria a Sanremo: Baudo mi ha sempre detto di noDopo il trionfo al Festival di Sanremo 2026, Sal Da Vinci ricorda Pippo Baudo e parla dell’amicizia con Stefano De Martino. Il successo di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo 2026 continua a far discu ... msn.com

