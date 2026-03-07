Cusani l’Italia delle tangenti e il lavoro in carcere per un euro al mese

Pur dopo aver letto il bel libro di Sergio Cusani (Il colpevole, Rizzoli, 2026), in cui uno dei dannati di Tangentopoli racconta pianamente la sua vicenda giudiziaria, ho esitato a lungo se scriverne sulle colonne del Foglio, dove era già apparso un esauriente articolo di Maurizio Crippa. Solo che la figura di Cusani, consulente di vertice della Montedison al momento in cui vennero pagati ai partiti della Prima Repubblica tangenti per complessivi 150 miliardi di lire – la famigerata “tangente Enimont” da cui venne abbattuta la Prima Repubblica – è un personaggio talmente centrale di quella vicenda che vale la pena tornarci sopra. E questo anche per il tono del libro di Cusani, il quale non fa nomi né racconta particolari della vicenda, ma spiega quanto fosse del tutto inevitabile nel sistema politico di quel tempo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

