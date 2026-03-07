Cuore Pontedera | aiuto a scuola africana

A Pontedera, Luca Lupi, vulcanologo e viaggiatore, insieme alla Misericordia locale, ha avviato una raccolta fondi destinata a una scuola africana nel villaggio di Ardo, in Gibuti. L’obiettivo è fornire energia elettrica alla struttura, facilitando così l’apprendimento degli studenti. La campagna si rivolge alla comunità locale e a tutte le persone interessate a sostenere il progetto.

Parte da Pontedera, dal vulcanologo e viaggiatore Luca Lupi e dalla Misericordia di Pontedera una raccolta fondi per portare la corrente in una scuola del Gibuti, in Africa, e più precisamente nel villaggio di Ardo. "Dopo i miei studi in Vulcanologia ho deciso di girare e viaggiare, soprattutto in Africa Orientale – racconta Lupi – sono quasi 30 anni che viaggio e nel tempo ho stretto relazioni con le popolazioni locali, rendendomi conto dell’estrema povertà che c’è in certe zone, con una malnutrizione importante. In genere viaggio nel deserto ma in quest’occasione ho conosciuto questa popolazione montana, gli Afar, popolazione musulmana che abita tra l’Etiopia, il Gibuti e l’Eritrea. 🔗 Leggi su Lanazione.it

