L’ispezione condotta dal Ministero della Salute e dal Centro nazionale trapianti ha evidenziato potenziali rischi per il cuore causati da un farmaco somministrato in modo scorretto a Bolzano. I controlli hanno portato alla luce protocolli relativi alla somministrazione e alla gestione del trattamento, sollevando preoccupazioni sulla possibile insorgenza di danni all’organo. La vicenda riguarda l’uso di un farmaco specifico e le modalità di somministrazione adottate.

Dall’ispezione del Ministero della Salute e del Centro nazionale trapianti emergono protocolli ignorati, errori nella cardioplegia e problemi nella conservazione dell’organo Una catena di errori e possibili violazioni dei protocolli sanitari potrebbero essere all’origine del danneggiamento del cuore bruciato destinato al trapianto di un bambino. È quanto emerge dai primi accertamenti condotti dagli ispettori del Ministero della Salute e del Centro nazionale trapianti, che nei giorni scorsi hanno effettuato sopralluoghi sia all’ospedale di Bolzano sia al Monaldi di Napoli. Secondo quanto ricostruito dagli ispettori, rientrati a Roma all’inizio della settimana, la vicenda sarebbe stata segnata da una serie di fraintendimenti e procedure non eseguite correttamente. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Cuore bruciato, ispettori contro Bolzano: “Possibili danni all’organo per un farmaco dosato male”

Bimbo con cuore "bruciato", ispettori del Ministero in Ospedale a Bolzano per acquisire documenti su espianto e trasporto organoSono arrivati oggi al San Maurizio di Bolzano gli indagati del Ministero della Salute che dovranno valutare l'accaduto prelevando il materiale...

Cuore “bruciato”: arrivati gli ispettori al Monaldi, attesa per la decisione sul nuovo organoGiornata decisiva all’ospedale Monaldi, dove è ricoverato il bambino di due anni al centro del caso del cuore danneggiato trapiantato il 23 dicembre...

Tutto quello che riguarda Cuore bruciato.

Temi più discussi: Per il caso del bimbo dal cuore bruciato arrivano gli ispettori del ministero anche all'ospedale di Bolzano: perché l'inchiesta potrebbe allargarsi; Domenico e il cuore bruciato, conclusa l'ispezione del Ministero a Bolzano. L'Asl: Clima costruttivo e positivo; La tragedia del piccolo Domenico, gli ispettori del Ministero all'ospedale di Bolzano; Morte di Domenico trapiantato con un cuore bruciato, tutti gli errori ricostruiti dagli ispettori al Monaldi.

Bimbo col cuore bruciato, lettera dei colleghi contro Guido Oppido per il clima pesante in sala operatoriaUna lettera degli infermieri del reparto di cardiochirurgia del Monaldi accusa il primario Guido Oppido di aver creato un clima insostenibile tra il personale ... virgilio.it

Bimbo col cuore bruciato, il tentativo disperato di scongelarlo con l'acqua e le tensioni in sala operatoriaI nuovi dettagli sul caso del bimbo col cuore bruciato: il piccolo Domenico è morto dopo 2 mesi di calvario in seguito a un trapianto fallito. virgilio.it

L'addio a Domenico, il bimbo del «cuore bruciato»: la bara bianca, la folla, i palloncini. In chiesa l'abbraccio tra i genitori e Meloni. Il vescovo: «È figlio di tutti noi». La mamma: «Vi siete mossi tutti, grazie». La cronaca sul sito del Corriere - facebook.com facebook

Bimbo trapiantato con cuore bruciato, la mamma: "È sempre più grave": in centinaia pregano a Nola sotto la pioggia x.com