Un incontro tra cultura, arte e imprese si svolge oggi, evidenziando l'importanza di un patto tra questi settori. Le fondazioni, spesso coinvolte in progetti culturali, giocano un ruolo centrale in questa relazione. La collaborazione tra le due realtà si configura come un elemento chiave per lo sviluppo di iniziative condivise. La discussione si concentra sulla definizione di idee e strategie comuni per rafforzare questa sinergia.

L’incontro tra cultura, arte e il mondo dell’impresa rappresenta oggi un tema di primaria importanza e una scommessa necessaria. Investire in cultura significa non solo generare valore per l’impresa, ma anche fare il bene della comunità. Ieri nella sede del Tecnopolo di Reggio si è svolto il convegno dal titolo ‘Impresa, cultura e valore della sostenibilità’, promosso dalla Fondazione Palazzo Magnani insieme con la fondazione ‘I teatri’ e Centro coreografico nazionaleAterballetto. Obiettivo dell’incontro era quello di mettere in luce come investire in cultura rappresenti una strategia concreta di sviluppo sostenibile. Il connubio... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cultura e imprese, il patto: "Fondazioni fondamentali"

Fp Cgil: “grande è la confusione sotto il cielo delle fondazioni turismo e cultura”Arezzo, 14 febbraio 2026 – Fp Cgil: “grande è la confusione sotto il cielo delle fondazioni turismo e cultura”.

Fondazioni turismo e cultura, un gran bailamme: “lavoratori stretti, direttori larghi”O che s’è aperto il circo? Tra sondaggi fai-da-te e fritti misti politici, Arezzo un ce se capisce più niente! Accordi integrativi firmati da una...

LA RIVOLUZIONE SILENZIOSA, 2 MILIONI DI NEET. PAOLO IACCI E PAOLO FERRARIO: COME TORNARE AL LAVORO

Contenuti e approfondimenti su Cultura e imprese il patto Fondazioni....

Temi più discussi: Cultura e imprese, il patto: Fondazioni fondamentali; Cultura e Impresa, a Pordenone un incontro sui bandi per far crescere le imprese creative; Art bonus anche per dimore storiche e musei d’impresa; L’incontro tra impresa e arte.

Investire in cultura, la nuova frontiera per le aziende. VIDEOREGGIO EMILIA – Investire in cultura per generare valore sociale e rendere un’azienda più competitiva, nel segno della sostenibilità. Ne sono convinti i principali attori della scena culturale della c ... reggionline.com

Cultura e impresa a braccetto: Lati di Vedano Olona entra nel Patto per le arti del museo MagaL’azienda diventa sostenitrice ufficiale del museo gallaratese nell’ambito dell’iniziativa promossa con Confindustria Varese garantendo benefit culturali ai dipendenti ... varesenews.it

Sabato 7 marzo l’Auditorium Treviglio Fiera ospita la conferenza “Dare forma alla Pianura”, tra storia, cultura e iniziative per valorizzare il territorio - facebook.com facebook

Oggi a #Parma Marianna #Aprile e Luca #Telese, presenta Katia #Golini CALEINDOSCOPIO a cura Assessorato Cultura #lavagetto @mariannaaprile @lucatelese @parmawelcomeoff @CavFPugliese x.com