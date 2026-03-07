Cultura della legalità a Solofra | carabinieri e studenti a confronto sull’educazione civica

A Solofra i Carabinieri hanno incontrato gli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo “Francesco Guarini” per discutere di educazione civica e rispetto delle regole. L’iniziativa si è concentrata su un confronto diretto tra forze dell’ordine e giovani, con l’obiettivo di promuovere la cultura della legalità attraverso un dialogo aperto e concreto. L’incontro si è svolto in un clima di collaborazione e ascolto reciproco.

La diffusione della cultura della legalità passa anche dal dialogo diretto con le nuove generazioni. In questa prospettiva si inserisce l'incontro che si è svolto a Solofra tra i Carabinieri e gli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado dell'Istituto Comprensivo "Francesco Guarini". Parole di apprezzamento per l'iniziativa sono state espresse anche dai rappresentanti dell'istituto scolastico. Nel corso dell'incontro è stata ribadita la centralità dell'educazione alla legalità quale investimento fondamentale per il futuro del territorio, sottolineando come la formazione di cittadini consapevoli e responsabili costituisca uno degli elementi essenziali per lo sviluppo di una comunità sana e coesa.