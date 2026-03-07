Nella prima puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza, trasmessa il venerdì sera, Crozza e Crosetto condividono il loro viaggio a Dubai. Raccontano delle vacanze trascorse in città, degli allarmi di guerra ascoltati e di alcuni misteriosi

(LaPresse) Nella prima puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza veste i panni del ministro Guido Crosetto alle prese con le domande sul suo viaggio a Dubai: da misteriosi “baratri”, allarmi di guerra e ferie organizzate prima dell’attacco a spiegazioni sempre più confuse su famiglia, voli e rientri in Italia. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Crozza-Crosetto racconta il suo viaggio a Dubai: vacanze, allarmi di guerra e misteriosi "baratri"

Fratelli di Crozza, Crosetto racconta il suo viaggio a Dubai tra vacanze, allarmi di guerra e misteriosi "Baratri"Maurizio Crozza veste i panni del ministro Guido Crosetto alle prese con le domande sul suo viaggio a Dubai Nella prima puntata della nuova stagione...

Crozza-Crosetto e il rientro in Italia da Dubai: “Io pago tutto tre volte, anche il caffè. La guerra? L’ho saputo dal video di BigMama”Maurizio Crozza veste per la prima volta i panni del Ministro della Difesa e racconta così il suo rientro in Italia dopo essere rimasto bloccato a...

Approfondimenti e contenuti su Crozza Crosetto racconta il suo viaggio....

Temi più discussi: Crozza-Crosetto racconta il suo viaggio a Dubai: Hanno anticipato la guerra, doveva scoppiare una settimana dopo...; Crozza-Crosetto e il rientro in Italia da Dubai: Io pago tutto tre volte, anche il caffè. La guerra? L'ho saputo dal video di BigMama; Crozza diventa Crosetto: il viaggio a Dubai tra baratri, guerra annunciata e figli più al sicuro che a Cuneo; Crozza-Crosetto: Dello scoppio della guerra sono stato informato dal video di Big Mama.

Crozza-Crosetto racconta il suo viaggio a Dubai: «Hanno anticipato la guerra, doveva scoppiare una settimana dopo...»Nella prima puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza veste i panni del ministro Guido Crosetto ... video.corriere.it

Crozza-Crosetto e il rientro in Italia da Dubai: Io pago tutto tre volte, anche il caffè. La guerra? L’ho saputo dal video di BigMamaMaurizio Crozza veste per la prima volta i panni del Ministro della Difesa e racconta così il suo rientro in Italia dopo essere rimasto bloccato a Dubai per gli attacchi in Iran ... ilfattoquotidiano.it

#Crozza diventa Crosetto e spiega il viaggio a Dubai: “Partenza, giro sul cammello… rientro guerra”. E sui figli: “Li ho portati perché mi sembrava più sicuro di Cuneo”. x.com

La scaletta di #CrozzaCrosetto era chiara, eh! È stata tutta colpa del cammello #FratelliDiCrozza - facebook.com facebook