Crosetto e la smentita sul presunto affare Indonesia | Nessun contenuto della lettera di Giacarta è stato accettato

Il ministro della Difesa ha dichiarato che non c’è nessun accordo o decisione collegata all’Indonesia e che nessun contenuto proveniente dalla lettera di Giacarta è stato accettato o approvato. Ha inoltre precisato che né lui né il Ministero hanno preso provvedimenti che possano far pensare a un “affare Indonesia”. La comunicazione mira a chiarire la posizione ufficiale in merito alla vicenda.

«Non esiste alcun “affare Indonesia” riconducibile al ministro della Difesa né al Ministero. Non esistono atti o decisioni assunte dal ministro che possano essere interpretati in tal senso». È con queste parole che il ministero guidato da Guido Crosetto smentisce categoricamente le ricostruzioni pubblicate oggi dal Fatto Quotidiano nell’articolo intitolato Crosetto, l’uomo di Dubai e l’affare indonesiano. Nell’articolo in questione, si spiega che Giacarta avrebbe proposto di far incassare soldi alla Drass di Sergio Cappelletti. L’imprenditore non ha voluto rispondere alla domanda se avesse incontrato il ministro negli Emirati. In giornata,... 🔗 Leggi su Open.online

Il viaggio di Crosetto a Dubai e la lettera del governo dell’IndonesiaUna lettera del 25 settembre 2025 del governo dell’Indonesia propone all’Italia di far incassare soldi per la cessione della nave Garibaldi allo...

Crosetto a Dubai, l’imprenditore di sommergibili e la nave da regalare all’IndonesiaNei giorni in cui Guido Crosetto era a Dubai negli Emirati Arabi Uniti c’era anche Sergio Cappelletti, socio e presidente di Drass Spa.

Tutto quello che riguarda Crosetto e la smentita sul presunto....

Temi più discussi: Il ministro Crosetto a Dubai: il caso tra notizie, smentite e verità in aula. Un chiarimento; Tajani non la racconta giusta sui Paesi avvertiti dell’attacco all’Iran; Crosetto rientra da Dubai: Torno da solo con un volo di Stato; Guerra in Iran: l’Italia paga il conto mentre il governo litiga.

Crosetto, il ministero della Difesa smonta l'inchiesta del Fatto: Nessun affare IndonesiaSmentita della Difesa a un articolo pubblicato da Il Fatto Quotidiano intitolato Crosetto, l'uomo di Dubai e il ricco affare indonesiano. Il titolo, afferma una nota, fa un accostamento che non ha ... msn.com

Guido Crosetto nega le tensioni con Giorgia Meloni dopo il viaggio a Dubai, falsità totale, incommentabileGuido Crosetto ha smentito che Giorgia Meloni sia infuriata per il viaggio a Dubai del ministro e ha confermato di non avere interessi negli Emirati ... virgilio.it

Nella prima puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza veste i panni del ministro Guido Crosetto alle prese con le domande sul suo viaggio a Dubai: da mist - facebook.com facebook

Crosetto e Aise, sgomento a Palazzo Chigi. Nella spa dei sottomarini spunta Mussolini x.com