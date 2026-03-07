Croci rovesciate e 666 nella notte vandali in azione a San Faustino | colpita anche la chiesa | FOTO

Nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 marzo, un gruppo di vandali ha preso di mira il quartiere di San Faustino, danneggiando diverse proprietà. Tra i danni più evidenti, sono state trovate croci rovesciate e simboli 666 sui muri, con un attacco anche alla chiesa locale. I residenti si sono svegliati con gli edifici segnalati e alcuni danni visibili.

Armati con spray nero hanno deturpato macchine, abitazioni, oltre al portone principale della parrocchia del quartiere. Gli agenti della polizia indagano visionando i filmati privati per rintracciare i colpevoli Un risveglio amaro per i residenti di San Faustino. Nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 marzo le avie del quartiere sono finite nel mirino di vandali. Macchine parcheggiate in strada, facciate di palazzi e portoni di abitazioni private sono stati imbrattati da ignoti che, approfittando del buio, hanno lasciato una lunga scia di degrado armati di bombolette di vernice nera. Il bilancio delle prime ore del mattino racconta di un vero e proprio sfregio sistematico ai danni del decoro urbano.