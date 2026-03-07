Cristina Marino partecipa al cast di “Avvocato Ligas”, nuova serie prodotta da Sky Studios e Fabula Pictures, che verrà trasmessa in esclusiva su Sky Italia a partire dal 6 marzo 2026. Durante un’intervista, ha raccontato di aver condiviso il set con Luca, trovando l’esperienza più imbarazzante del previsto, e ha descritto Jacob Elordi come una vera star di Hollywood.

Cristina Marino nel cast di “Avvocato Ligas”, nuova serie prodotta da Sky Studios e Fabula Pictures, che andrà in onda in esclusiva su Sky Italia dal 6 marzo 2026 su Sky Atlantic. La serie che si ispira al romanzo “Un caso complicato per l’avvocato Ligas. Perdenti” scritto da Gianluca Ferraris, segue le vicende professionali e personali di Lorenzo Ligas interpretato da Luca Argentero, nonché marito di Cristina Marino. Alla presentazione della serie tv a Milano incontriamo la Marino che ci racconta come è stato lavorare sul set accanto al marito e con quale star di Hollywood sostituirebbe Luca nella serie tv. Che cosa è più liberatorio: dire un sacco di parolacce o bere un sacco di gin tonic? Voi avete un’azienda di analcolici. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Cristina Marino nel cast di Avvocato Ligas: “Sul set con Luca? Più imbarazzante del previsto! È stato divertente. Una star di Hollywood al suo posto? Jacob Elordi” – Intervista

Avvocato Ligas, intervista a Luca Argentero: “Sul set è importante giocare di squadra”Luca Argentero e Barbara Chichiarelli ci hanno raccontato il lavoro fatto per portare Avvocato Ligas dalla carta allo schermo.

