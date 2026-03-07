Cristina Cattaneo | Nella società vedo sempre meno empatia La parte più difficile del mio lavoro? Parlare con i parenti

L’antropologa forense Cristina Cattaneo ha passato la sua carriera a lavorare per restituire un’identità a persone decedute senza nome. In un’intervista ha commentato che, nella società attuale, si nota una diminuzione di empatia generale. Ha inoltre spiegato che la parte più complessa del suo lavoro consiste nel dialogare con i parenti delle vittime.

L’antropologa forense Cristina Cattaneo ha dedicato la sua carriera a restituire un’identità a chi l’ha persa. Vittime di violenza, di naufragi, di conflitti, persone senza nome che grazie al suo lavoro tornano ad avere una storia e una memoria. Il suo impegno va oltre il laboratorio: è testimonianza concreta di come la scienza possa farsi strumento di giustizia e umanità. Professoressa ordinaria di Medicina Legale, è stata venerdì 6 marzo la prima ospite del ciclo “Protagoniste del presente. Storie di donne stra-ordinarie” di Confcommercio Bergamo, incontro moderato dalla giornalista Elisabetta Olivari. Il progetto è promosso dal Gruppo Terziario Donne e dedicato alle imprenditrici del territorio che, con impegno e tenacia, lasciano un segno significativo nella nostra società. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Cristina Cattaneo: Nella società vedo sempre meno empatia. La parte più difficile del mio lavoro? Parlare con i parentiLa nota antropologa forense ospite a Confcommercio: Oggi i crimini sono sempre più brutali. Identificare un cadavere significa rispettare il diritto alla salute mentale dei famigliari ... bergamonews.it

Garlasco, la consulenza Cattaneo non basta: l’ipotesi resta quella di un solo assassino, fine delle suggestioni alternativeL’orario della morte stimato dall’anatomopatologa Cristina Cattaneo non potrà essere un’ora precisa. E i presunti nuovi testimoni sarebbero tardivi e fragili senza riscontri oggettivi ... quotidiano.net

Lo stato delle cose. . Nel giallo di Garlasco c’è una novità: l’anatomopatologa Cristina Cattaneo, super consulente della Procura di Pavia, ha depositato la sua perizia. È un documento sottoposto a segreto istruttorio, ma qualche indiscrezione è trapelata. Pare - facebook.com facebook

Depositata (e secretata) la consulenza di Cristina Cattaneo su #Garlasco: nessun accesso per legali di Sempio, Poggi e Stasi. La domanda resta la stessa: la Procura di Pavia hao davvero nel "cassetto" una “prova regina” Forse sì! #ChiaraPoggi #Stasi #Se x.com