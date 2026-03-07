Crisi Iran Meloni | Sosteniamo ogni iniziativa per tornare al dialogo tra le parti – Il video

7 mar 2026

Il governo italiano ha dichiarato di sostenere ogni iniziativa volta a favorire il dialogo tra le parti coinvolte nella crisi in Medio Oriente. La posizione è stata espressa in seguito agli ultimi sviluppi nella regione, mentre le autorità continuano a monitorare attentamente la situazione. Nessun dettaglio sulle modalità di intervento o sui soggetti coinvolti è stato comunicato. La situazione resta sotto stretta osservazione da parte delle autorità italiane.

(Agenzia Vista) Roma, 07 marzo 2026 “Continuiamo a seguire con la massima attenzione gli sviluppi della crisi in Medio Oriente. Il Governo italiano è al lavoro senza sosta, in contatto con i nostri alleati e con i partner della regione, per monitorare la situazione e tutelare la sicurezza dei cittadini italiani. La priorità è proteggere i nostri connazionali e lavorare, insieme ai nostri principali partner e alleati, per sostenere ogni iniziativa che possa condurre a un ritorno alla diplomazia e al dialogo tra le parti. Allo stesso tempo stiamo vigilando su tutti i fronti, dalla sicurezza agli effetti economici della crisi, valutando ogni possibile azione di mitigazione in questi ambiti. 🔗 Leggi su Open.online

