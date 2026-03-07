Le criptovalute sono monete digitali che funzionano senza l’intervento di banche o governi, basandosi su tecnologie di crittografia e reti decentralizzate. Negli ultimi anni sono passate da un fenomeno di nicchia a un argomento di interesse pubblico, coinvolgendo investitori, istituzioni e utenti di tutto il mondo. La loro popolarità è cresciuta notevolmente, attirando attenzione a livello globale.

Roma, 7 marzo 2026 – Da fenomeno di nicchia a tema centrale della finanza digitale: le criptovalute negli ultimi anni hanno attirato l’attenzione di investitori, istituzioni (pensiamo al presidente Usa Donald Trump ) e utenti di tutto il mondo. Si tratta di valute digitali che funzionano grazie alla crittografia e a reti decentralizzate, senza il controllo diretto di banche o governi (qui un breve video esemplificativo). Ma cosa sono esattamente le criptovalute e come funzionano? Per orientarsi in un settore spesso complesso e in continua evoluzione, è utile partire dalle bas i. Criptovalute: cosa sono. Le criptovalute sono valute digitali nate con l’obiettivo di creare un sistema finanziario decentralizzato, cioè indipendente dal controllo diretto di banche e governi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Criptovalute: cosa sono e come funzionano le monete virtuali

Altcoin: cosa sono, esempi e come funzionano le criptovalute alternative ai BitcoinCombinazione dei termini Alternative e Coin, l’espressione riguarda tutte le crypto diverse da quella di Satoshi Nakamoto, come l’Ethereum.

Leggi anche: Criptovalute: nascita e sviluppo delle monete digitali più diffuse nel mondo

187 Miliardi di Dollari DAL NULLA Ecco come funziona DAVVERO una Stablecoin

Aggiornamenti e notizie su Criptovalute cosa sono e come....

Temi più discussi: Più investitori in cripto, ma il 31% non sa cosa sono; Notizie sul prezzo di Bitcoin: Quali sono le prossime mosse per BTC mentre scende sotto i 71.000$; Cripto-trappola: il bluff del Bitcoin bene rifugio è finito; Bitget vs Bitstamp: Migliore Exchange Criptovalute Italia 2026.

Tassazione criptovalute: come fare la dichiarazione dei redditi 2026In Italia esistono norme precise che riguardano dichiarazioni, plusvalenze e controlli fiscali. Ecco un quadro aggiornato per capire come rispettare gli obblighi e gestire correttamente gli asset digi ... msn.com

Criptovalute e fisco 2026: con la direttiva DAC8 arriva la piena trasparenza. Ecco cosa rischia chi non è in regolaL'era dell'anonimato nel mondo delle cripto-attività è giunta ufficialmente al capolinea. Con l'adozione della Direttiva (UE) 2023/2226 (nota come DAC8), l'Unione Europea ha stabilito un nuovo standar ... ateneoweb.com

Tutti pazzi per le criptovalute, alla scoperta del salvadanaio digitale made in Palermo che cambia il modo di investire Leggi l'approfondimento di PalermoToday https://cityne.ws/BOOM_CRIPTOVALUTE_PALERMO - facebook.com facebook

L’attenzione dei Governi per le “criptoattività” (valute virtuali, NFT, eccetera) si coglie anche dalla Legge di Bilancio 2025, che introduce una stretta significativa sulle criptovalute in Italia, aumentando dal 26% al 33% l’aliquota sulle plusvalenze a partire dal x.com