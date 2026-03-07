In casa Atletico Ascoli si prosegue con gli allenamenti sul campo ‘Tonino Camaioni’ di Monterocco, nonostante domani la Serie D prenda una pausa per il Torneo di Viareggio. La squadra si prepara senza interruzioni, con l’obiettivo di mantenere il ritmo in vista delle prossime partite di campionato. Il tecnico ha commentato che il percorso resta ancora lungo.

Si continua a lavorare in casa Atletico Ascoli sul campo ‘Tonino Camaioni’ di Monterocco anche se domani il campionato di Serie D osserverà un turno di riposo per il Torneo di Viareggio. A raccontare l’umore della squadra dopo la bella vittoria sul blasonato Chieti, ora in crisi di risultati, è stato l’ex di turno Cosimo Forgione, già capitano dei neroverdi abruzzesi. "È stata una bella emozione – ha detto il centrocampista – perché comunque mi hanno chiamato dalla curva per andare a salutare. Vuol dire che ho lasciato qualcosa di buono, non solo come calciatore, ma come uomo. Conosco bene l’ambiente di Chieti perché ho passato lì veramente degli anni bellissimi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cosimo Forgione: "Strada ancora lunga"

L'associazione Pantagruel: “Su Sollicciano strada ancora lunga”Firenze, 12 gennaio 2026 – “È l’inizio di un percorso necessario, prima di tutto di conoscenza reciproca tra tutti i soggetti che operano all’interno...

Caregiver: il ddl è un primo passo, ma la strada è ancora lunga Il ddl Locatelli riconosce per la prima volta la figura del caregiver familiare, ma le tutele vanno rafforzate.