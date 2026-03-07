Nel settimo giorno di guerra, il presidente ha richiesto pubblicamente la resa incondizionata dell'Iran. Nel frattempo, si sospetta che l'Iran stia ricevendo aiuti da fonti non specificate. La situazione si sta sviluppando rapidamente, con aumenti delle tensioni tra le parti coinvolte. Nessuna delle parti ha ancora confermato ufficialmente le voci che circolano. La giornata si conclude con un clima di incertezza.

Trump ha detto di volere la «resa incondizionata» dell'Iran, che intanto potrebbe stare ricevendo informazioni d'intelligence dalla Russia La guerra in Medio Oriente è arrivata al suo settimo giorno, e ancora non si è capito quale sia precisamente l’obiettivo di Donald Trump. Il Post la sta seguendo con questo liveblog, sempre aggiornato. Venerdì l’esercito israeliano ha emanato ordini di evacuazione alla popolazione di Beirut senza precedenti per estensione: non riguardavano singoli quartieri o isolati, come finora, ma un’area di circa 20 chilometri quadrati nel sud della capitale, dove abitano tra le 500mila e le 700mila persone. Israele ha sottoposto la città a pesanti bombardamenti. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Cos’è successo nel settimo giorno di guerra

Cos’è successo nel terzo giorno di guerraGli attacchi di Iran e Israele si sono espansi su più fronti, e nel suo primo discorso Trump non ha parlato di rovesciare il regime Nel suo terzo...

Cos’è successo nel quinto giorno di guerraSono proseguiti pesanti bombardamenti su Teheran e diverse zone del Libano, e una nave militare iraniana è stata affondata al largo dello Sri Lanka...

