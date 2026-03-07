Una settimana fa, all’indomani dell’inizio dell’operazione Ruggito del leone da parte dell’esercito israeliano a Teheran erano passate le nove del mattino. Da allora, le tensioni nella regione sono aumentate e le forze militari di entrambe le parti si sono mosse in modo deciso. La situazione resta sotto stretta osservazione, con poche novità di rilievo rispetto all’inizio del conflitto.

Israele e Stati Uniti hanno quasi raggiunto gli obiettivi militari, "mancano giorni o poche settimane". E' la fine di una fase, la strada politica è più lunga. Scenari, numeri fra successi, rischi e aspettative I colpi iraniani con i droni Shahed e le intercettazioni (costose) nei paesi del Golfo. Numeri Una settimana fa, quando a Teheran erano passate le nove del mattino, l’esercito israeliano iniziava l’operazione Ruggito del leone. Per tutta la giornata, duecento caccia hanno colpito circa cinquecento obiettivi per tutto il territorio dell’Iran, il più importante era nella capitale: il complesso in cui viveva la Guida suprema Ali Khamenei. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Cosa succede all'Iran dopo una settimana di guerra

“Scenario da incubo per le famiglie”. Guerra in Iran, chiuso stretto di Hormuz: cosa succedeL’uccisione dell’ayatollah Ali Khamenei e l’apertura di un conflitto diretto tra Stati Uniti, Israele e Iran hanno scatenato una scossa immediata sui...

“70mila italiani a rischio”. Guerra in Iran, connazionali bloccati all’estero: cosa succedeL’Europa si muove con discrezione, evitando proclami ufficiali ma rafforzando la propria presenza militare nel Mediterraneo orientale.

URGENTE: ATTACCO DI ISRAELE ALL’IRAN | USA IN GUERRA

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Cosa succede.

Temi più discussi: Scacco all’Iran: è morto Ali Khamenei, e ora?; Ali Khamenei è stato ucciso, cosa sta succedendo dopo l'attacco di Israele e Stati Uniti contro l'Iran; Tre scenari per capire cosa succede ora; Guerra in Iran, l'ordine d'attacco, gli obiettivi dei raid, la risposta di Teheran: cosa sta succedendo nel Golfo.

Iran, l'alleanza segreta contro gli Usa: «La Russia sta aiutando Teheran». Cosa succede dietro le quinte della guerraLa Russia starebbe fornendo all’Iran informazioni di intelligence per colpire le forze statunitensi in Medio Oriente, incluse le posizioni di navi ... msn.com

Guerra del Golfo tra ricadute economiche e italiani negli Emirati, alle 21 Cosa succede in cittàQuesta settimana andremo oltre i confini non solo liguri ma anche italiani ed europei, con la guerra del Golfo che sta tenendo il mondo con il fiato sospeso. L'attacco sferrato da Israele e Stati Unit ... primocanale.it

Cosa succede https://mdst.it/3No38Ya #SportMediaset - facebook.com facebook

Cosa succede nella vita vera: la donna entra in bagno, gli uomini la guardano tipo cerbiatti che stanno per essere investiti in autostrada. Lei diventa rossa peperone e inizia a scusarsi, gli uomini la rassicurano dicendo che succede a tutti. Esce imbarazzata e g x.com