Cosa ha indossato Elettra Lamboghini per la finale del San Marino Song Contest 2026

Per la finale del San Marino Song Contest 2026, Elettra Lamborghini è salita sul palco indossando un outfit monocromatico, diverso dal suo solito stile più sgargiante. La cantante ha scelto di presentarsi con un look più sobrio, confermando il suo ritorno con il brano Voilà dopo la partecipazione a Sanremo. La performance si è svolta durante l’evento che si è tenuto a San Marino.

Chi ha vinto il San Marino Song Contest 2026 e l’annuncio di Elettra LamborghiniSan Marino, 7 marzo 2026 – Senhit e Boy George con 'Superstar' conquistano il San Marino Song Contest 2026 e staccano il biglietto per l’Eurovision...

