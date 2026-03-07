La Santa Sede e gli Stati Uniti sono attualmente in disaccordo su questioni relative all’attività internazionale. Secondo quanto scritto da Gagliarducci, le divergenze tra le due parti sono evidenti e si manifestano con una distanza mai così grande in ambito diplomatico. La situazione si caratterizza per una mancanza di intese e di dialogo tra le istituzioni, che si riflette nelle relazioni ufficiali.

Santa Sede e Stati Uniti non sono mai stati così lontani, perlomeno quando si parla di attività internazionale. Le azioni di Trump in Venezuela e Iran, nonché l’emergenza di ordine pubblico scatenata dagli omicidi dell’Ice a Minneapolis, hanno creato non poco scontento oltre Tevere. Il commento di Andrea Gagliarducci Non c’è un modo diplomatico di dirlo: Santa Sede e Stati Uniti non sono mai stati così lontani, perlomeno quando si parla di attività internazionale. Ed è un paradosso, perché il momento in cui il governo degli Stati Uniti è portatore massimo di una serie di valori che sono ovviamente cari al mondo cattolico (dai temi della famiglia a quelli della vita, fino alla battaglia contro la cultura woke), c’è una divisione netta, che riguarda il modo in cui l’attività internazionale viene dispiegata. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Cosa c’è dietro le divergenze tra Trump e la Santa sede. Scrive Gagliarducci

La rete “Preti contro il genocidio” scrive a Parolin: “La Santa Sede eviti di aderire al Board of Peace per Gaza di Trump”“La Santa Sede eviti di aderire alla proposta di entrare a far parte del cosiddetto Board of Peace di Donald Trump”.

"La distensione tattica di Trump": cosa c'è dietro le relazioni tra Usa e CinaCosa sta succedendo tra Stati Uniti e Cina? Negli ultimi mesi la politica estera degli Usa nei confronti della Repubblica Popolare Cinese ha...

Contenuti utili per approfondire Scrive Gagliarducci.

Attacco al Venezuela, cosa c'è dietro: dalla guerra ai narcos alle petroliere inseguite (una con la bandiera russa), tutte le tensioni con gli Usa«Caracas è sotto bombardamento in questo momento. Allertate il mondo: il Venezuela è stato attaccato! Stanno bombardando con missili. L'Organizzazione degli Stati americani e l'Onu devono incontrarsi ... ilmessaggero.it

Attacco al Venezuela, cosa c'è dietro: dalla guerra ai narcos alle petroliere inseguite (una con la bandiera russa), tutte le tensioni con gli UsaIntorno alle due del mattino di sabato, nella capitale del Venezuela Caracas si sono udite almeno sette esplosioni e si sono sentiti aerei volare a bassa quota. In diversi quartieri i residenti sono ... ilmattino.it