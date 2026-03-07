Cortona arriva la Tirreno-Adriatico | come cambia la circolazione

A Cortona il 11 marzo arriverà la Tirreno-Adriatico, con la partenza della terza tappa prevista per quella giornata. La corsa ciclistica coinvolge diversi atleti e si svolge lungo un percorso che attraversa varie località della regione. La manifestazione attirerà spettatori e influenzerà la circolazione locale durante tutto il giorno. La tappa si conclude nello stesso giorno.

Il comune della Valdichiana sarà sede di partenza della 3ª tappa della corsa dei Due Mari, in programma mercoledì 11 marzo La Tirreno Adriatico sta per approdare a Cortona, mercoledì 11 marzo si terrà la partenza della 3ª tappa. La logistica della manifestazione sarà ubicata in piazza Signorelli e piazza della Repubblica, i corridori partiranno attraversando via Nazionale per poi dirigersi verso Camucia. Per consentire lo svolgimento della manifestazione nella massima sicurezza, già dal giorno precedente saranno in vigore alcune variazioni al traffico e alla sosta. La raccolta dei rifiuti in centro (ritiro carta e organico) per le utenze domestiche e non domestiche di via Nazionale, piazza Signorelli e Repubblica avverrà fra le ore 7. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

