Corte d' Appello di Palermo si insedia il nuovo presidente Antonio Balsamo

Questa mattina, Antonio Balsamo ha preso servizio come nuovo presidente della Corte d’Appello di Palermo, dopo aver ricoperto il ruolo di sostituto procuratore generale in Cassazione. La cerimonia di insediamento si è svolta nella sede della corte, alla presenza di alcune autorità e rappresentanti giudiziari. Balsamo succede a chi ha ricoperto il ruolo in precedenza, portando con sé un’esperienza nel settore giudiziario.

Il passaggio è avvenuto nel corso di una affollata cerimonia ufficiale celebrata nell'atrio antistante l'aula magna, al Palazzo di Giustizia Antonio Balsamo, già sostituto procuratore generale in Cassazione, si è insediato questa mattina come presidente della Corte di Appello di Palermo. Il passaggio è avvenuto nel corso di una affollata cerimonia ufficiale celebrata nell'atrio antistante l'aula magna della Corte di Appello, al Palazzo di Giustizia.