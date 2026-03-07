Corriere dello Sport | Napoli fuochi d’artificio

Il Napoli ottiene la sua seconda vittoria consecutiva e si avvicina alla zona Champions, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport. La squadra ha mostrato un crescente entusiasmo in campo, consolidando la sua posizione in classifica. La prestazione ha coinvolto i giocatori e ha generato entusiasmo tra i tifosi, mentre la squadra continua a muoversi con determinazione verso obiettivi importanti.

Il Napoli torna a correre e mette in fila la seconda vittoria consecutiva, avvicinandosi con decisione alla zona Champions. Dopo il successo contro il Verona, gli azzurri superano anche il Torino al Maradona e consolidano una tendenza positiva contro le squadre della parte destra della classifica. Nel suo approfondimento pubblicato sul Corriere dello Sport, Fabio Mandarini racconta una serata che restituisce fiducia alla squadra di Conte e ridisegna gli equilibri nella corsa europea. Come sottolinea Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il Napoli ottiene tre punti fondamentali contro il Torino e accorcia momentaneamente le distanze dalla Roma, ora a meno cinque.