Corridonia opposizione critica sull’ascensore | Era necessario?

"Era davvero necessario?" È la domanda posta dai gruppi di minoranza all'amministrazione comunale di Corridonia in merito all'ascensore che collegherà via IV Novembre a via Trincea delle Frasche, ancora in corso di realizzazione. L'opera aveva ricevuto nell'estate 2024 il parere favorevole della Soprintendenza in quanto inserita nell'ambito del risanamento delle mura castellane. "Cantiere ancora aperto, strada chiusa da tempo e una struttura che nulla ha a che vedere con il contesto storico delle mura castellane – tuonano i consiglieri d'opposizione Manuele Pierantoni, Monica Sagretti, Donatella Batocchi, Andrea Lattanzi, Sandro Scipioni e Gioele Giachè –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Corridonia, opposizione critica sull'ascensore: "Era necessario?"