correggio campina alimentata da energia rubata

A Correggio, in provincia di Reggio Emilia, un'operazione di verifica ha portato alla scoperta di un sistema di alimentazione illecito in un campo nomadi comunale. Durante i controlli, sono stati individuati impianti collegati in modo sospetto alla rete elettrica, alimentando le strutture del campo senza autorizzazione. Le autorità hanno sequestrato le apparecchiature coinvolte e avviato le procedure di approfondimento.

Correggio (Reggio Emilia), 7 marzo 2026 - Un controllo mirato in un campo nomadi comunale di Correggio ha permesso di scoprire allacciamenti abusivi alla rete elettrica con furto di luce dalla rete pubblica, oltre a violazioni ambientali dovuti al deposito di ingenti quantitativi di rifiuti pericolosi, quali materiale ferroso per circa 130 metri cubi e materiale plastico, conservati in maniera non conforme. L’operazione, che ha visto impegnati carabinieri territoriali, nucleo forestale, personale dell’Enel, dell’ufficio tecnico comunale e della polizia locale, ha portato alla denuncia di cinque uomini e due donne, con età compresa tra i 26 e i 56 anni, per furto aggravato di energia elettrica e gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

