Corrado pre Juve Pisa | Ho visto i dirigenti del Bologna in imbarazzo da troppo tempo non giocavamo contro grandi squadre

Prima della partita tra Pisa e Juventus, il presidente del Pisa, Giuseppe Corrado, ha commentato la presenza dei dirigenti del Bologna, sottolineando come siano apparsi in imbarazzo. Ha anche osservato che da molto tempo la squadra non aveva affrontato grandi avversarie. Queste sono le sue parole, pronunciate poco prima dell'inizio della gara.

