coppia trovata con cocaina e strumenti per il confezionamento per lo spaccio a cesena il provvedimento

Due persone sono state arrestate tra Cesena e Bertinoro con l'accusa di detenzione e spaccio di droga. Durante l'operazione sono stati sequestrati 80 grammi di cocaina, strumenti per il confezionamento e una somma di denaro contante. L'intervento ha portato all'arresto dei coniugi coinvolti, che ora si trovano in custodia.

Due arresti con sequestro di 80 grammi di cocaina, questo il bilancio di un’operazione antidroga condotta dai Carabinieri tra Cesena e Bertinoro. Una coppia di coniugi, lui 31enne e lei 36enne, è stata fermata e trovata in possesso di sostanze stupefacenti nell’ambito di un servizio mirato al contrasto dello spaccio di droga. Operazione antidroga tra Cesena e Bertinoro Il controllo e la scoperta della droga Perquisizione domiciliare a Faenza Convalida dell'arresto e provvedimenti del giudice Operazione antidroga tra Cesena e Bertinoro Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’attività investigativa si è svolta nei giorni scorsi quando i militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Cesena hanno individuato un’autovettura segnalata come mezzo utilizzato da soggetti dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

