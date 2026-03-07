Trieste ha raggiunto la finale della Coppa Italia donne battendo la Roma con un risultato di 9-8, dopo una rimonta che ha visto Allen segnare quattro reti. La partita si è conclusa con la squadra triestina che ha superato gli avversari in una sfida combattuta. La finale si giocherà domenica alle 16.30 contro l'Orizzonte.

Orizzonte o Rapallo in finale, era questo il vero interrogativo alla vigilia della Coppa Italia donne targata Unipol. Alla piscina Scandone di Napoli, in una sfida caratterizzata dall'estremo equilibrio in campionato, l'hanno spuntata le catanesi: 14-11 (6-3, 2-3, 4-3, 2-2) grazie a un ottimo avvio, con il poker di Halligan e le doppiette di Bettini, Marletta, Sevenich e Gagliardi. Alle liguri non è bastata la tripletta di Willemsen. "E' stata una partita piacevole, anche se con un arbitraggio un po' ai limiti" il commento di Martine Miceli, allenatrice delle siciliane. Arduo invece pronosticare un successo della Pallanuoto Trieste sulla Sis Roma nella seconda semifinale, eppure è arrivata la sorpresa: sotto 6-3, la squadra di Paolo Zizza con una straordinaria rimonta ha vinto 9-8 (2-4, 1-1, 3-1, 3-2). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Coppa Italia donne, sorpresa Trieste: in finale con l'Orizzonte

